Cricket: 2017 Hero CPL Draft

2017 HERO CPL SQUADS:
BARBADOS TRIDENTS: Kieron Pollard, Kane Williamson*, Shoaib Malik, Dwayne Smith, Nicholas Pooran, Wayne Parnell, Ravi Rampaul, Wahab Riaz, Raymond Reifer, Christopher Barnwell, Imran Khan, Damian Jacobs, Akeal Hosein, Ryan Wiggins, Tino Best, Shamar Springer (Young W.I.), Akeem Dolton (ICC Americas)
GUYANA AMAZON WARRIORS: Sohail Tanvir, Martin Guptill*, Chadwick Walton, Chris Lynn, Rayad Emrit, Rashid Khan, Jason Mohammed, Steven Taylor, Veerasammy Permaul, Roshan Primus, Gajanand Singh, Assad Fudadin, Keon Joseph, Steven Jacobs, Steven Ketwaroo, Shimron Hetmeyer (Young W.I.), Muhammad Ali Khan (ICC Americas)
JAMAICA TALLAWAHS: Lendl Simmons, Kumar Sangakkara*, Shakib Al Hasan, Imad Wasim, Muhammad Sami, Rovman Powell, Gidron Pope, Kesrick Williams, Garey Mathurin, Jon-Russ Jaggesar, Krishmar Santokie, Jonathan Foo,Kennar Lewis, Andre McCarthy, Odean Smith, O’Shane Thomas (Young W.I.), Timroy Allen (ICC Americas)
St. KITTS & NEVIS PATRIOTS: Chris Gayle, Chris Morris*, Ben Cutting, Mohammad Nabi, Evin Lewis, Samuel Badree, Jonathan Carter, Tabraiz Shamsi, Brandon King, Devon Thomas, Sheldon Cotterell, Kieran Powell, Fabian Allen, Shamarh Brooks, Jeremiah Louis, Alzarri Joseph (Young W.I.), Nikhil Dutta (ICC Americas), Carlos Brathwaite (WICB ‘Free’)
St. LUCIA STARS: David Miller, Lasith Malinga*, Shane Watson, Daren Sammy, Johnson Charles, Andre Fletcher, Jerome Taylor, Marlon Samuels, Kamran Akmal, Rakheem Cornwall, Kyle Mayers, Shane Shillingford, Eddie Leie, Keddy Lesporis, Sunil Ambris, Obed McCoy (Young W.I.), Timal Patel (ICC Americas)
TRINBAGO KNIGHT RIDERS: Dwayne Bravo, Brendon McCullum*, Sunil Narine, Hashim Amla, Darren Bravo, Denesh Ramdin, Colin Munro, Shadab Khan, Khary Pierre, Ronsford Beaton, Javon Searles, Nikita Miller, William Perkins, Kevon Cooper, Brad Hogg, Anderson Phillip (Young W.I.), Hamza Tariq (ICC Americas)
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