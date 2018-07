Squash: Twelve juniors hit the court at 2018 Caribbean Junior Championships

Cayman’s junior squash players hit the court in Jamaica Sunday (8 July) for the 2018 XXXVI Junior Caribbean Individual Squash Championships held at the Liguanea Club in Kingston from 8-14 July.

Here’s a quick glance of day one. Full results and scores can be viewed here:

Day One: Boys Under-17

N. Maclean CAY def A. Desnoes JAM

N. Maclean CAY def A. Cumberbland T. Carrick BER def N Maclean CAY Day One: Boys Under-13 L. DaSilva GUY def B. McComb CAY Q. Lilico GUY def B. McComb CAY Day One: Boys Under-15 J. Jervis CAY def N. Sarju JAM S. Caralhal GUY def J. Jervis CAY N. Macallum CAY def D. James JAM D. De Abreu GUY def N. Macallum CAY W. McComb CAY def D. Vaz JAM D. Benn BAR def W. McComb CAY P. Terry CAY def S. Levy JAM S. Wiltshire GUY def P. Terry CAY D. Islam GUY def D. Pitcairn CAY D. Pitcairn CAY def K. Haddad Day One: Boys Under-19 J. Griffith BAR def I. Robinson CAY I. Robinson CAY def K. Dhiman JAM Day One: Girls Under-15 K. Gomes GUY def S. Henry CAY Day One: Girls Under-17 J. Pitcairn CAY def C. Toogood BER Day One: Girls Under-19 R. Low GUY def E. Turnbull CAY A. Haywood BAR def K. McLean CAY

